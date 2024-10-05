Береза, Одиссей, Светолика - ЗАГС назвал самые редкие имена тюменских малышей

| Фото: Администрация Упоровского района | Фото: Администрация Упоровского района

Соломон, Ренальдо, Одиссей, Лучезар, Ведомир, Светлолика, Роксолана, Идиллия, Герда, Береза - самые необычные имена, которые тюменские родители выбирали для своих новорожденных детей в 2024 году.

Среди самых популярных имен лидируют привычные русскому слуху Александр, Михаил, Артем, Роман, Матвей, София, Ева, Анна, Мария, Василиса.

Всего, по данным Управления ЗАГС, с начала года в Тюменской области появились на свет 13 тыс. 129 малышей. Мальчиков на 267 больше, чем девочек. Родителями двойняшек стали 167 пар, тройни зарегистрированы в двух семьях, сообщает информационный центр регионального правительства.