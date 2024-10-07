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Юная жительница Ялуторовска представит регион на фестивале "Белая трость"

Общество, 13:53 07 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

11-летняя Надежда Четвертак из Ялуторовска выступит на Международном благотворительном фестивале "Белая трость". Юбилейный XV фестиваль пройдет в Москве и будет приурочен к Дню белой трости 15 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В гала-концерте примут участие победители окружных туров. Всего в отборочных турах фестиваля приняли участие более 950 талантливых детей из девяти стран. Это представители России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркменистана и Кыргызстана.

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