Технологии развития города обсудят на Градостроительном форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Градостроительный форум пройдет в офисном центре на ул. Первомайской, 1а в Тюмени 7 и 8 ноября. Основной темой обсуждения станет "Город как платформа для инноваций: технологии развития городов", сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие объединит представителей органов государственной власти и бизнеса, экспертов в области урбанистики и архитектуры, университеты и институты развития, финансовые организации, IT-компании и многих других участников, способных оказать влияние на развитие городов нашей страны.