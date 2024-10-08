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Технологии развития города обсудят на Градостроительном форуме в Тюмени

Общество, 10:23 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Градостроительный форум пройдет в офисном центре на ул. Первомайской, 1а в Тюмени 7 и 8 ноября. Основной темой обсуждения станет "Город как платформа для инноваций: технологии развития городов", сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие объединит представителей органов государственной власти и бизнеса, экспертов в области урбанистики и архитектуры, университеты и институты развития, финансовые организации, IT-компании и многих других участников, способных оказать влияние на развитие городов нашей страны.

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