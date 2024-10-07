Урожай зерновых в Тюменской области приближается к отметке 1,5 миллиона тонн
Экономика, 17:32 07 октября 2024
| Фото: Департамент АПК Тюменской области
1 млн 478 тыс. 344 тонны составляет урожай зерновых и зернобобовых в Тюменской области на 7 октября. В разрезе культур лидируют яровые - 1,3 млн тонн, гороха собрано 155 тыс. тонн.
Всего, по данным регионального департамента АПК, убрано 594 тыс. гектаров посевных площадей. Средняя урожайность составляет 25 центнеров с гектара.
Технические культуры (рапс, лен масличный, подсолнечник, кукуруза) убраны с 25,5 тыс. гектаров. Валовый сбор на 7 октября составил 43,6 тыс. тонн.
Овощей открытого грунта заготовлено 31,6 тыс. тонн, картофеля - 182 тыс. тонн.