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Урожай зерновых в Тюменской области приближается к отметке 1,5 миллиона тонн

Экономика, 17:32 07 октября 2024

Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

1 млн 478 тыс. 344 тонны составляет урожай зерновых и зернобобовых в Тюменской области на 7 октября. В разрезе культур лидируют яровые - 1,3 млн тонн, гороха собрано 155 тыс. тонн.

Всего, по данным регионального департамента АПК, убрано 594 тыс. гектаров посевных площадей. Средняя урожайность составляет 25 центнеров с гектара.

Технические культуры (рапс, лен масличный, подсолнечник, кукуруза) убраны с 25,5 тыс. гектаров. Валовый сбор на 7 октября составил 43,6 тыс. тонн.

Овощей открытого грунта заготовлено 31,6 тыс. тонн, картофеля - 182 тыс. тонн.

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# АПК , зерновые культуры , картофель , овощи , уборочная кампания

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