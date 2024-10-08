  • 8 октября 20248.10.2024вторник
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер юго-западный

Икону Божией Матери передали тюменским бойцам СВО

Общество, 19:11 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Абалакскую икону Божией Матери "Знамение" передали тюменским бойцам в зону СВО. Военнослужащие из отряда войск РХБЗ разместили священное изображение в расположении. Боец с позывным "Монах" поделился, что здесь уже проходят молебны, короткие службы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Икона является напоминанием о том, что ребята не одни, что за них молятся в каждом храме, за каждой литургией отцы, братья, сестры, русские люди, все желаем им спасения душ, и сохранения Победы, чтобы по молитвам Церкви они обязательно вернулись к своим семьям, здоровые и с нашей Победой", - сказал протоиерей Василий Гелеван.

Участники СВО поблагодарили митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, наместника Абалакского монастыря игумена Серафима за поддержку и передачу святыни на передовую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Абалакская икона Божией Матери , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:44 08.10.2024Тюменцы могут получить удостоверение многодетной семьи
19:11 08.10.2024Икону Божией Матери передали тюменским бойцам СВО
18:27 08.10.2024 Книгу об известном татарском роде Кульмаметьевых презентуют в Тюмени
18:16 08.10.2024227 тысяч жителей Тюменской области выбрали электронные трудовые книжки