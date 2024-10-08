Икону Божией Матери передали тюменским бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Абалакскую икону Божией Матери "Знамение" передали тюменским бойцам в зону СВО. Военнослужащие из отряда войск РХБЗ разместили священное изображение в расположении. Боец с позывным "Монах" поделился, что здесь уже проходят молебны, короткие службы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Икона является напоминанием о том, что ребята не одни, что за них молятся в каждом храме, за каждой литургией отцы, братья, сестры, русские люди, все желаем им спасения душ, и сохранения Победы, чтобы по молитвам Церкви они обязательно вернулись к своим семьям, здоровые и с нашей Победой", - сказал протоиерей Василий Гелеван.

Участники СВО поблагодарили митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, наместника Абалакского монастыря игумена Серафима за поддержку и передачу святыни на передовую.