О работе за год рассказала депутат Тюменской гордумы Елена Бойко

| Фото: Тюменская городская Дума | Фото: Тюменская городская Дума

Сложившаяся традиция давать наказы народным избранникам остается одним из действенных способов участия населения в жизни избирательного округа, считает депутат Тюменской городской думы Елена Бойко.

Список наказов жителей в период избирательной кампании включил в себя самые насущные и порой даже не решавшиеся годами проблемы одномандатного округа №9. К примеру, за отчетный период удалось решить вопрос по закрытию расположенного в жилом доме магазина "24 часа".

В настоящее время при содействии депутата ведутся работы по благоустройству дворовых территорий по проезду Шаимский, 20 и 22, обустройство спортивной площадки на территории МАУ лицей № 81.

Одним из главных направлений в своей депутатской деятельности Елена Бойко считает работу с избирателями, так как основной задачей депутата является представление и защита законных прав и интересов граждан.

Елена Бойко использует любую возможность для общения с избирателями. В отчетный период встречи проходили в учреждениях, расположенных на территории округа, дистанционно с использованием IT-технологий, а также в формате личных приемов граждан и представителей организаций.

В соответствии с графиком, утвержденным Тюменской городской думой, депутат провела 36 личных приемов граждан, также к ней поступило 34 обращения. Основные вопросы касались стоимости коммунальных услуг, качества обслуживания УК, а также благоустройства и озеленения округа.

Отметим, что Елена Бойко совмещает свою депутатскую деятельность с работой в должности ректора ГАУ Северного Зауралья.

Является также председателем постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы и членом правления регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

Николай Ступников