Депутаты Вадим Долгих и Александр Захаров отчитались о работе в Тюменской городской думе
Избирательный округ № 20 депутата Тюменской городской думы Вадима Долгих расположен в Восточном административном округе Тюмени. Количество избирателей — более 20 тыс. человек.
В течение года депутат проводил личные приемы граждан, общественную приёмную посетили около 40 человек, а также представителей организаций. Депутат рассмотрел 25 обращений. В основном по всем поступившим вопросам вынесены положительные решения или даны исчерпывающие разъяснения.
Также ходе рассмотрения полученных обращений направлены депутатские запросы, в рамках рассмотрения общественно значимых вопросов Вадим Долгих выезжал на места лично.
По ходатайству депутата более 20 работников сферы образования и иных учреждений и предприятий города поощрены благодарностями и почётными грамотами гордумы.
Благодарственные письма депутата вручены волонтёрам и активистам избирательного округа, среди них — пенсионеры мкрн Войновка, а также работники Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, участники проекта "Своих не бросаем".
Кроме того, по просьбе жителей Войновки Вадим Долгих выделил личные средства на облицовку противоскользящим покрытием ступеней крыльца досугового центра "Родник".
Депутат Александр Захаров является членом постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы. Имея большой стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 27-летний опыт деятельности в профильной комиссии, он активно участвовал в обсуждении вопросов, актуальных для Тюмени, и принятии решений, необходимых для города и тюменцев.
Чтобы найти пути решения насущных проблем города, депутат активно сотрудничал с общественностью, руководством и специалистами администрации, общаясь на совещаниях, личных и рабочих встречах, обсуждая актуальные на текущий момент темы.
По ходатайству Александра Захарова почётными грамотами и благодарностями Тюменской городской думы, благодарственными письмами депутата поощрены работники Тюменского расчетно-информационного центра, управы Восточного округа, детсадов, медучреждений, школы искусств, общественных организаций.
Также Александр Витальевич вручил памятные адреса городской думы председателю Совета ветеранской организации 5-го микрорайона и ветеранам Великой Отечественной войны.
Николай Ступников