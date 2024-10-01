Депутаты Вадим Долгих и Александр Захаров отчитались о работе в Тюменской городской думе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Избирательный округ № 20 депутата Тюменской городской думы Вадима Долгих расположен в Восточном административном округе Тюмени. Количество избирателей — более 20 тыс. человек.

В течение года депутат проводил личные приемы граждан, общественную приёмную посетили около 40 человек, а также представителей организаций. Депутат рассмотрел 25 обращений. В основном по всем поступившим вопросам вынесены положительные решения или даны исчерпывающие разъяснения.

Также ходе рассмотрения полученных обращений направлены депутатские запросы, в рамках рассмотрения общественно значимых вопросов Вадим Долгих выезжал на места лично.

По ходатайству депутата более 20 работников сферы образования и иных учреждений и предприятий города поощрены благодарностями и почётными грамотами гордумы.

Благодарственные письма депутата вручены волонтёрам и активистам избирательного округа, среди них — пенсионеры мкрн Войновка, а также работники Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, участники проекта "Своих не бросаем".

Кроме того, по просьбе жителей Войновки Вадим Долгих выделил личные средства на облицовку противоскользящим покрытием ступеней крыльца досугового центра "Родник".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Александр Захаров является членом постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы. Имея большой стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 27-летний опыт деятельности в профильной комиссии, он активно участвовал в обсуждении вопросов, актуальных для Тюмени, и принятии решений, необходимых для города и тюменцев.

Чтобы найти пути решения насущных проблем города, депутат активно сотрудничал с общественностью, руководством и специалистами администрации, общаясь на совещаниях, личных и рабочих встречах, обсуждая актуальные на текущий момент темы.

По ходатайству Александра Захарова почётными грамотами и благодарностями Тюменской городской думы, благодарственными письмами депутата поощрены работники Тюменского расчетно-информационного центра, управы Восточного округа, детсадов, медучреждений, школы искусств, общественных организаций.

Также Александр Витальевич вручил памятные адреса городской думы председателю Совета ветеранской организации 5-го микрорайона и ветеранам Великой Отечественной войны.

Николай Ступников