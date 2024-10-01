До 3 тысяч рублей штрафа могут заплатить тюменцы за неправильную утилизацию шин

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

За неправильную утилизацию старых шин тюменцам могут выписать штраф. Для физических лиц его сумма составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических - от 250 тыс. до 400 тыс. рублей. В случае ущерба здоровью людей или окружающей среде, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. При повторном нарушении в течение года размер штрафа может значительно увеличиться. Например, физическим лицам за повторное нарушение грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей он может составить от 50 до 70 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

"Этот вид отходов не относится к коммунальным и не входит в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО, поэтому выбрасывать шины на контейнерную площадку является нарушением", – сказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Компаниям и частным лицам необходимо сдавать использованные шины в специализированные фирмы, которые занимаются их переработкой. После обезвреживания и утилизации шин получается сырье, которое может быть использовано повторно, например, для создания покрытий на спортивных и детских площадках.

Список таких приёмных пунктов и организаций должны иметь органы местного самоуправления, информируя граждан и юридические лица. Кроме того, можно попробовать сдать покрышки в шиномонтажную мастерскую или в магазин, где покупаете новую автомобильную резину.