Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с академией Гнесиных

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сотрудничать в сфере культурной, научной и образовательной деятельности планирует Тюменская область с Российской академии музыки имени Гнесиных. Соответствующее соглашение подписали глава региона Александр Моор и ректор крупнейшего музыкального вуза страны Александр Рыжинский в Тюменской филармонии 13 октября.

"Соглашение о сотрудничестве станет основой для нашего партнерства в развитии культуры, образования и науки. Если учиться, то учиться у лучших. Именно такие лучшие педагоги, музыканты, педагогические программы есть в академии Гнесиных. Мы ставим для себя амбициозную цель — не только развивать наших музыкантов, режиссеров, но и стать региональным центром по профессиональной подготовке работников сферы культуры, в том числе и из соседних регионов", — сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что в Тюменской области необходимо создавать условия для людей, которые желают развиваться, расти, становиться профессионалами в сфере, в которой они работают. Это станет возможным в том числе благодаря подписанному соглашению.

"Российская академия музыки имени Гнесиных не случайно носит такое название, — отметил ректор вуза, доктор искусствоведения, профессор Александр Рыжинский. — Академия является крупнейшим музыкальным вузом нашей страны не только по количеству обучающихся, но и по спектру образовательных программ. Конечно, для нас возможность обучать тех, кто будет нести заложенные в них ростки гнесинской академической школы на местах, крайне важно. Я верю, что подписанное сегодня соглашение будет соглашением действия, что Тюмень будет важной музыкальной территорией, которая станет и для региона, и для соседних субъектов важной в кадровом отношении историей".

Документ подписан в целях формирования деловых контактов, развития культурных связей, научно-технологического обмена, методического сотрудничества и налаживания взаимодействия в области культуры и искусства.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве с Российской академией имени Гнесиных позволит проводить в Тюмени лекции и мастер-классы именитых педагогов.

Вера Корушнова