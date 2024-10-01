Тюменские аграрии ведут уборку в сложных погодных условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уборочная кампания в Тюменской области продолжается, несмотря на выпавший снег. По данным регионального департамента АПК, на 11 октября обмолочено 635 тыс. 135 гектаров - плюс почти 15 тыс. гектаров за минувшие сутки. Урожай зерновых и зернобобовых за это же время вырос на 8 тыс. 655 тонн и составил 1 млн 567 341 тонн.

Технические культуры убраны с 32 тыс. гектаров полей, намолочено 56 тыс. 816 тонн.

Урожай картофеля приближается к отметке 200 тыс. тонн. В среднем аграрии с одного гектара получают 293 центнера "второго хлеба".

Уборка овощей завершена на площади 797 гектаров. Собрано свыше 15 тыс. тонн капусты, 13 тыс. тонн свеклы, 10 тыс. тонн моркови - всего 39 тыс. 482 тонны овощей открытого грунта.