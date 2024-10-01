4,9 тысяч га обследовали с помощью беспилотника в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,9 тысяч га обследовали с помощью беспилотного оборудования в Тюменской области. В региональном управлении Росреестра два беспилотных воздушных судна. За девять месяцев 2024 года беспилотники осуществили 39 вылетов. Количество земельных участков, расположенных на обследованной БВС территории в 2 тыс. 467 га, составило 5 тыс. 75 единиц. Всего с июня 2023 года совершено 70 полетов, сообщает "Мегатюмень".

"В рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" в текущем году продолжаются мероприятия по осуществлению "Невидимого надзора", в ходе которых полномочия осуществляются преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных", – сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Надежда Киселева.