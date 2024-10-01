Мобильный офис Федеральной налоговой службы будет работать в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить консультацию по оплате имущественных налогов смогут тюменцы в мобильном офисе Федеральной налоговой службы в тюменском ТРЦ "Остров" 14 октября с 15 до 18 часов. Специалисты проконсультируют: как получить налоговое уведомление, разъяснят изменения, подскажут, какие льготы предусмотрены и другое, сообщает пресс-служба УФНС по Тюменской области.

Налоговые органы направили жителям Тюменской области более 650 тыс. сводных уведомлений. Их получают в электронном формате и по почте России владельцы транспортных средств, земельных участков, квартир, домов, гаражей и др. До 2 декабря 2024 года им предстоит оплатить имущественные налоги за 2023 год. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС, через портал Госуслуг, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков по указанным в уведомлении реквизам, QR-коду и штрих-коду.