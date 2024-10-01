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Горячую линию по защите прав несовершеннолетних запустил Следком Тюменской области

Общество, 12:33 12 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглосуточную Телефонную линию "Ребенок в опасности" запустил Следственный комитет Тюменской области для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Телефонная линия позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на и жизнь и здоровье.

Оставить сообщение вправе любой гражданин, которому стало известно о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетний, чьи права и свободы непосредственно нарушены.

Каждое сообщение будет тщательно рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.

К виновным лицам будут применены строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

"123" (набор с мобильного телефона) или 8-800-100-09-60#1 .

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# горячая линия , следственный комитет

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