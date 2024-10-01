Задачи партпроекта "Зеленая экономика" обсудил Владимир Якушев с депутатом Госдумы

| Фото: Пресс-служба партии "Единая Россия" | Фото: Пресс-служба партии "Единая Россия"

К 2030 году все твердые коммунальные отходы должны сортироваться, а полигонное захоронение — сократиться в два раза. При этом 25 % отходов производства и потребления должны стать сырьем и использоваться повторно. Такая задача стоит перед всеми субъектами страны, и ее решение будет достигаться совместными с региональными отделениями партии усилиями.

Об этом сообщил врио секретаря Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев по итогам встречи с депутатом Госдумы Викторией Абрамченко. Главной темой разговора стала реализация партпроекта "Единой России" "Зеленая экономика", и в первую очередь - выполнение поручения президента о создании экономики замкнутого цикла.

"Это - лишь часть задач в рамках партпроекта "Зеленая экономика". Мы обсудили другие приоритетные направления работы партии, направленные на объединение усилий различных ведомств для пользы людей и страны", — отметил Владимир Якушев.

Также поручение президента подразумевает необходимость переработки отходов и использования сырья из них для производства новых товаров.

"Для достижения целей, поставленных главой государства, необходимо создание большого количества перерабатывающих предприятий, которые позволят вовлекать отходы в экономический оборот. Также необходимы честные утилизаторы, но и им, как показывает практика, необходима помощь государства. Например, в Ростовской области только одна компания смогла попасть в Реестр утилизаторов, и то в ручном режиме. Это означает, что только она может легально принимать отходы на переработку и уменьшать их захоронение. В этом процессе слишком много административных барьеров", — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Помимо этого, партпроект планирует проводить лекции об экологической безопасности в школах и вузах, организовывать форумы по энергосбережению в регионах и тематические конкурсы.