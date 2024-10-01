Тюменская настольная игра "Мерекай" завоевала второе место на международной конференции

| Фото: предоставлено Евгенией Куприенко | Фото: предоставлено Евгенией Куприенко

Настольная игра "Мерекай", разработанная сотрудниками Тюменской городской библиотечной системы и АНО "Бюро культурных инициатив" завоевала второе место на игровом питчинге, который прошел в рамках XIV международной конференции "#НЕконфа_#КодБудущего" в Екатеринурге.

Тюменская настолка вызвала живой интерес участников выставки-ярмарки и была высоко оценена конкурсной комиссией игрового питчинга. "Мерекай" создана на основе "Словаря редких и забытых слов по произведениям писателей Тюменской области". В нем приводятся значения устаревших слов и контекстные отрывки произведений, где они употребляются.

Отвечая на вопросы, участники настольной игры узнают значения забытых слов, знакомятся с творчеством местных авторов, а также совершают виртуальное путешествие по историческому центру Тюмени с помощью маршрутов краеведческого портала "Город Т". Первые игротеки по настольной игре "Мерекай" пройдут в 11 библиотеках областной столицы 19 октября.

Отметим, XIV международная библиотечная конференция "#НЕконфа_#КодБудущего" проходила с 14 по 16 октября. В Екатеринбурге собрались руководители и специалисты библиотек, учреждений культуры, образовательного кластера, занимающиеся медиапроектами и вопросами коммуникаций в медиасреде, а также партнеры из сферы IT, бизнеса, маркетинга. В мероприятии участвовала контент-редактор отдела электронных ресурсов Централизованной городской библиотечной системы Тюмени Евгения Куприенко.

"Идея организаторов использовать неформальный подход для презентации своих наработок поспособствует распространению практик библиотек в медиасреде. В фокусе внимания — футурологические идеи развития общества, науки и культуры. Я посетила трековые площадки, на которых поднимались такие актуальные темы как "Нейросети", "Медиапроекты", "Новые культурные коллаборации" и "Игры-настольные, ролевые, интеллектуальные" и представила проекты нашей библиотечной системы в треках "#ИГРОБУМ_ЖАРА" и "#МЕДИАДВИЖ по ландшафтам успешных кейсов", — поделилась контент-редактор ОЭР Евгения Куприенко.

В треке #МЕДИАДВИЖ она выступила с докладом "Вдохновляясь прошлым: о создании электронного словаря "Мерекай", рассказывающем об идее создания и воплощении словаря редкой и устаревшей лексики по произведениям "Электронной библиотеки тюменского писателя".

Инна Пахомова