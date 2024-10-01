Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 25% за три месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25 % вырос спрос по долгосрочной аренде квартир в Тюмени за третий квартал 2024 года. Наибольший прирост – до 58 % на четырехкомнатное жилье, а средняя стоимость за месяц составила 27 тыс. рублей.

По информации "Авито недвижимости", по сравнению с предыдущими тремя месяцами, выбор объектов увеличился в 32 из 40 городов исследования. В Тюмени наоборот, количество предложений сократилось на 1 %. Интерес к студиям на сайте объявлений увеличился на 33 %, к объектам с тремя комнатами и более — на 4 %, однокомнатным — на 26 %, двухкомнатным — на 16 %. За год тюменцы стали чаще интересоваться квартирами с четырьмя комнатами и более - плюс 88 %.

"На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона. В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года — в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды квартиры. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит из продажи вторичной недвижимости в долгосрочную аренду. Основной причиной здесь также выступают высокие рыночные ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито недвижимости" Константин Каменев.

В третьем квартале среди крупных городов России дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге. В каждом из этих городов за съемное жилье нужно было платить по 20 тыс. рублей в месяц. Самые высокие средние цены зафиксировали в Москве - 90 тыс. в месяц, Сочи - 55 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - 45 тыс. рублей.