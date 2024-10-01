Единовременную выплату контрактникам в Тюменской области увеличили на миллион рублей

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Единовременная выплата контрактникам в Тюменской области будет увеличена до 1 млн 600 тыс. рублей с 17 октября.

“Начиная с 17 октября 2024 года, увеличиваем до одного миллиона 600 тысяч рублей единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции”, – написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Постановление губернатор Тюменской области Александр Моор подписал 16 октября.

Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.

Ранее размер выплаты составлял 600 тысяч рублей.

“Продолжим поддерживать наших воинов и их семьи. Победа будет за нами!”, – заключил Александр Моор.