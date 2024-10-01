Более 1,8 тыс. работ прислали юные тюменцы на конкурс рисунков ко Дню Сибири

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,8 тыс. заявок на участие в конкурсе детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" прислали жители Тюмени. Школьники представляют творческие работы в номинациях "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "Созидатели нашего времени", "О Родине слово и песня", "Героев славим имена", "Семейные ценности народов Сибири", дошкольники - "О Родине слово и песня".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" член Тюменского реготделения Ассамблеи народов России Ираида Маслова, если ранее прием работ проводился дистанционно только от жителей Тюмени, то в ближайшую неделю, с 17 октября по 23 октября, заявок ждут в очном формате от конкурсантов из областного центра, а также из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района.

Конкурс "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" проводится в Тюменской области в 14-й раз. В 2024 году мероприятие посвящено знаменательным датам и выдающимся личностям: 190-летним юбилеям великого русского ученого Д.И. Менделеева и живописца В. Г. Перова, 190-летию со дня выхода сказки П. П. Ершова "Конёк Горбунок", 80-летию Тюменской области и другим. Участие в творческом состязании могут принять школьники и дошкольники, а также воспитанники организаций дополнительного образования из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района.

Ребят поделят на четыре возрастные категории: 5-7 лет, 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет. Конкурсные работы должны быть выполнены ребятами самостоятельно, при этом можно использовать любые графические техники и материалы. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии 7 ноября.

"Ждем от участников конкурса самобытного и оригинального взгляда на отражение в рисунках предложенных тем конкурса. Предлагаемые номинации и темы конкурса позволят дополнительно изучить историю родного края, ознакомиться с важнейшими событиями и биографиями выдающихся земляков, расширить свои знания по географии, литературе, истории, краеведению", - прокомментировал председатель комиссии по культуре, сохранению и укреплению традиционных российских ценностей Общественной палаты Тюменской области Евгений Акулич.

Любовь Голышева