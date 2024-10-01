Рассказать о родственниках - тружениках тыла предлагают тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают присоединиться ко Всероссийскому проекту "Трудовая доблесть. Лица Победы". Мероприятие организуют Музей Победы, региональные отделения "Движения Первых" и "Поискового движения России". Желающие могут рассказать истории своих родственников, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участником проекта может стать гражданин в возрасте от 6 до 25 лет. Для этого необходимо исследовать архивы своей семьи и региональные архивы, чтобы воссоздать историю героя своей семьи. Затем подать заявку на участие в проекте на сайте "Движения Первых" и заполнить информацию о своем родственнике — труженике тыла.

"Нам важно, чтобы истории семей стали историями нашей страны и достоянием нынешнего и будущих поколений. Проведите свое собственное исследование и расскажите всем о герое вашей семьи", - отмечают организаторы.

Подробнее узнать о правилах участие можно по ссылке.