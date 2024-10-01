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О региональных акциях по линии СВО рассказали Артему Жоге в Штабе общественной поддержки

Политика, 13:52 18 октября 2024

Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Штаб общественной поддержки в Тюменской области посетил во время рабочего визита полпред президента в УФО Артем Жога. Здесь он подробнее узнал о разносторонних акциях и инициативах в поддержку бойцов специальной военной операции и их родных.

Так, за минувшие полгода на площадке Штаба прошло 1 тыс. 950 приемов граждан по вопросам СВО, проведено 4 тыс. 800 консультаций по телефону, состоялась 71 акция по сбору гуманитарной помощи и многое другое.

Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

В Штабе реализуют уникальные проекты. Например, общественная приемная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, пропавших без вести в ходе СВО. Еще один проект - акция "Мундир Героя" - передача боевой формы погибших военнослужащих их семьям. Форму тюменских бойцов восстанавливают со всеми знаками различия и передают родным.

На систематической основе с площадки Штаба на фронт отправляются гуманитарные грузы, партии медикаментов, оборудования в рамках акции "100 миллионов для Победы", проходят патриотические встречи со школьниками, в том числе при участии бойцов действующих подразделений.

Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

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# полпред президента в УФО , Штаб общественной поддержки

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