Победителей конкурса создателей компьютерных игр наградят в Тюмени

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Торжественное награждение победителей первого регионального конкурса по созданию компьютерных игр "GodModeOn" пройдёт в Тюмени 21 октября в рамках детского цифрового форума "Инфотех Junior".

Конкурс был запущен областным советом всероссийского общества изобретателей и рационализаторов совместно с информационно-образовательным центром и детским технопарком "Кванториум", сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

В конце сентября состоялась итоговая презентация шести игровых проектов, дошедших до финала. Команды представили жюри демо-версии игр, посвящённых истории России, здоровому образу жизни и достопримечательностям Тюменской области.

Отметим, победитель получит главный приз в 50 тыс. рублей. Мероприятие начнется в 13 часов 30 минут в зале "Сибирь" Тюменского Технопарка.