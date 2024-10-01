Робота для выполнения спасательных операций в зоне СВО изготовили в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многофункциональную роботизированную гусеничную платформу изготовили в школе с. Малая Зоркальцева Тобольского района. Предполагается, что ее можно задействовать для выполнения спасательных операций в труднодоступных местах.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал автор проекта, девятиклассник Александр Сацко.

"Сейчас идет специальная военная операция, я много про это вижу по телевизору, поэтому и решил помочь. Возникла такая интересная идея, как создание робота. Мы сделали чертежи и отправили их в Екатеринбург, чтобы для платформы нам выполнили резку и сгибание металла", – пояснил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научный руководитель ученика, учитель технологии в школе с. Малая Зоркальцева Алексей Цейнер отметил, что на роботизированную технику сейчас очень высокий запрос. Вынести пострадавшего бойца из зоны боевых действий или доставить груз – непростая задача. По его мнению, их мобильный комплекс позволит не отвлекаться на эвакуацию раненых врачам в чрезвычайных ситуациях и даст возможность сосредоточиться на оказании помощи пациентам. Использовать его можно не только на спецоперации, но и при ликвидации последствий аварий, техногенных катастроф и при других ЧП.

"Это уже действующая модель. Он выдерживает до 200 килограмм, мы проверяли. Причем везет он по разной поверхности, берет любой подъем. Также к нему идет квадракоптер, чтобы видеть ситуацию сверху, так сказать, для разведывания обстановки во время спасательных операций", - добавил Алексей Цейнер.

Платформу тоболяки представили на финале областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора, итоги которого подведут 23 октября на "Инфотехе". Кроме этого, они планируют презентовать его на региональном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее".

После этого авторы проекта собираются отдать комплекс в управление МЧС России по Тюменской области или военкомат для передачи его в зону боевых действий.

Виктория Макарова