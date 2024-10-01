Роботизированную систему очистки газопровода презентовали тюменцы на Кубке губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финал областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора региона прошел в Тюменском технопарке 21 октября. Свои разработки представили 18 школьных и студенческих команд.

В направлении "Робототехника" проекты ребят разделили на три подсекции: "Интернет вещей", "Промышленная робототехника" и "Сервисная робототехника". В "Программировании" были представлены "Популярное образование, развлечения и мультимедиа", "Системы и приложения для бизнеса", "Искусственный интеллект". При оценке учитывали концептуальность, исследование, техническое понимание, эффективность механизма, работоспособность, визуализацию проекта.

"Важно заметить, что все эти работы не просто сделаны, а исследуются со стороны. Ребята задаются вопросом: а есть ли в мире аналоги их разработки, чем их решение хуже или лучше? Конечно, если такой проект уже есть на рынке и стоит в пять раз дешевле, то какой в этом смыл? Поэтому мы смотрим на то, чем уникальна их разработка", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" эксперт Кубка Артур Усманов.

Участники представили на конкурс программу по автоматическому подсчёту замеров нормативов комплекса ГТО, настольную компьютерную игру в пинг-понг, интерфейс для мобильного приложения управления умным домом Mobi-home. Оценивала экспертная комиссия и нейронавигационный щуп, робота для выполнения спасательных операций и многое другое.

"Наша команда сделала роботизированную систему очистки газопровода. В Тюменской области есть такая проблема, как образование ледяных пробок в сетях. За 2023 год было зарегистрировано более 700 инцидентов, связанных с закупоркой газопровода, большая часть из - как раз из-за ледяной пробки. Мы решаем эту проблему – впрыскиваем метанол, прочищая стенки, и выводим его для дальнейшей переработки. Надеюсь, в будущем такая система будет внедрена в нашу промышленность", - поделилась студентка колледжа цифровых и педагогических технологий Анна Крашанина.

Некоторые разработки удостоились отдельного внимания жюри. Так, первый заместитель директора центра информационных технологий Тюменской области Руслан Царикаев предложил команде, создавшей программу по распознаванию рукописного текста, присоединиться к его проекту.

"Это интересная штука, которую можно было бы применить у нас. Дело в том, что на данный момент мы занимаемся разработкой информационных систем, а точнее готовим data-set по искусственному интеллекту для системы электронного документооборота. Там нужен анализ обращений граждан, а они частично приходят в рукописном формате, соответственно написанное надо распознавать. Думаю, ребята работают в правильном направлении, у них все получится", - добавил он.

Отметим, что в финале областного чемпионата отдельной номинацией стало пилотирование квадрокоптеров. Этап прошел 11 октября. За призы боролось 12 участников. Общие итоги Кубка подведут 23 октября во время старта форума-выставки "Инфотех". Наградит победителей и призеров губернатор Тюменской области Александр Моор.

Виктория Макарова