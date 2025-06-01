В Тюмени осудили курьера за смертельное ДТП на электровелосипеде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К двум годам принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработка приговорили в Тюмени курьера за смертельное ДТП на электровелосипеде.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в декабре 2024 года 29-летений подсудимый, работавший курьером на арендованном электровелосипеде, после совместного распития алкоголя повез приятеля домой. Пассажир при этом ехал на корзине для перевозки курьерского короба. Мотошлемы молодые люди не использовали. При движении по ул. Профсоюзной на мерзлом асфальте водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

С учетом позиции государственного обвинителя Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу и признал 29-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 268 УК РФ - нарушение другим участником дорожного движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.