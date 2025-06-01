Подрядчик начал чистовую отделку нового ледового катка в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Работы по благоустройству территории возле строящегося крытого ледового катка на улице Судоремонтной начались в Тюмени. Подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы и пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, монтаж комплекса, где расположится ледовая арена, выполнен на 70%. Построены два административных помещения. В одном расположатся тренеры, в другом - прокатный инвентарь, зона отдыха для посетителей и тренажерный зал.

В помещениях подрядчик ведет чистовую отделку: уложена плитка в санузлах, на арене начались покрасочные работы.

"К нам приехали специалисты из Санкт-Петербурга, которым предстоит смонтировать систему ледообразования, сейчас завозят оборудование. Монтировать систему ледообразования начнут до конца недели. Площадь ледовой арены составит 1800 кв. метров", - отметил производитель работ Руслан Мавлютов.

Общая площадь всего здания будет в два раза больше. Для зрителей предусмотрено 100 посадочных мест. Все работы строители планируют завершить в сентябре.

Добавим, это типовой проект, ранее по нему строили катки на ул. Народной в Тюмени и в пос. Винзили Тюменского района.