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Подрядчик начал чистовую отделку нового ледового катка в Тюмени

Общество, 21:13 25 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Работы по благоустройству территории возле строящегося крытого ледового катка на улице Судоремонтной начались в Тюмени. Подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы и пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, монтаж комплекса, где расположится ледовая арена, выполнен на 70%. Построены два административных помещения. В одном расположатся тренеры, в другом - прокатный инвентарь, зона отдыха для посетителей и тренажерный зал.

В помещениях подрядчик ведет чистовую отделку: уложена плитка в санузлах, на арене начались покрасочные работы.

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"К нам приехали специалисты из Санкт-Петербурга, которым предстоит смонтировать систему ледообразования, сейчас завозят оборудование. Монтировать систему ледообразования начнут до конца недели. Площадь ледовой арены составит 1800 кв. метров", - отметил производитель работ Руслан Мавлютов.

Общая площадь всего здания будет в два раза больше. Для зрителей предусмотрено 100 посадочных мест. Все работы строители планируют завершить в сентябре.

Добавим, это типовой проект, ранее по нему строили катки на ул. Народной в Тюмени и в пос. Винзили Тюменского района.

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# ледовые корты , строительство

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