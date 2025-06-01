Общественное пространство благоустроят в центре села Абатского района
Общественное пространство благоустроят в центре с. Абатского. На ул. Ленина у старого кинотеатра установят лавочки, малые архитектурные формы и светильники, рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.
По его словам, подрядчик уже приступил к строительным работам. Новая площадка дополнит существующие площадки райцентра - парк по ул. Пушкина с мостиками, фрегатом и спортивной зоной, стелу у въезда в село, украшенную фигурой мамонта, и парк Патриот.
"Уютные и благоустроенные общественные пространства в населённых пунктах должны стать нормой нашей жизни", - подчеркнул глава района.