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Общественное пространство благоустроят в центре села Абатского района

Общество, 20:33 25 июня 2025

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Общественное пространство благоустроят в центре с. Абатского. На ул. Ленина у старого кинотеатра установят лавочки, малые архитектурные формы и светильники, рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

По его словам, подрядчик уже приступил к строительным работам. Новая площадка дополнит существующие площадки райцентра - парк по ул. Пушкина с мостиками, фрегатом и спортивной зоной, стелу у въезда в село, украшенную фигурой мамонта, и парк Патриот.

"Уютные и благоустроенные общественные пространства в населённых пунктах должны стать нормой нашей жизни", - подчеркнул глава района.

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# Абатский район , благоустройство , Игорь Васильев

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