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Обновленный корпус школы-интерната в Ишиме откроют к 1 сентября

Общество, 20:52 25 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме завершат к новому учебному году. На 1 сентября в обновленном учебном корпусе учреждения запланирована торжественная линейка, сообщил в своем Telegram-канале глава города Федор Шишкин.

"Проинспектировал ход работ на важном социальном объекте, где занимаются глухие и слабослышащие дети. Благодарен коллективу "Ишимагрострой" — эта подрядная организация выполняет работы в данном образовательном учреждении", - отметил глава Ишима.

Средства на капитальный ремонт школы-интерната выделены из регионального бюджета по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Также работы проводятся с привлечением федеральных средств в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Новая школа", сообщили в инфоцентре регионального правительства.

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# капитальный ремонт , Федор Шишкин , школы

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