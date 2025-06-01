Ишим примет региональные и окружные соревнования по велосипедному спорту

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональные и окружные соревнования по велосипедному спорту пройдут в Ишиме и Ишимском районе с 26 по 29 июня. Участников ждут многодневная гонка на 10 километров и гонка-критериум на 2,5-3 километра, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования состоятся в Ишиме на улицах Береговая – Соборная - Ленина - Чкалова, а также на автомобильной дороге Ишим – Плешкова - Маслянский, съезд в село Сажино.

В первенстве Тюменской области по велосипедному спорту, посвященном памяти героя СССР Л.И. Васильева, поучаствуют ребята 13-14 и 15-16 лет из Тюмени, Ишима и Увата. На старт первенства Уральского федерального округа выйдут тюменцы 15-16 лет, а также гости региона. На данный момент свое участие подтвердили спортсмены из Свердловской области.

Победителей и призеров определят в личном и командном зачетах.