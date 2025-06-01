  • 25 июня 202525.06.2025среда
  • USD78,3892
    EUR91,7370
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер южный

Ишим примет региональные и окружные соревнования по велосипедному спорту

Спорт, 19:48 25 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональные и окружные соревнования по велосипедному спорту пройдут в Ишиме и Ишимском районе с 26 по 29 июня. Участников ждут многодневная гонка на 10 километров и гонка-критериум на 2,5-3 километра, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования состоятся в Ишиме на улицах Береговая – Соборная - Ленина - Чкалова, а также на автомобильной дороге Ишим – Плешкова - Маслянский, съезд в село Сажино.

В первенстве Тюменской области по велосипедному спорту, посвященном памяти героя СССР Л.И. Васильева, поучаствуют ребята 13-14 и 15-16 лет из Тюмени, Ишима и Увата. На старт первенства Уральского федерального округа выйдут тюменцы 15-16 лет, а также гости региона. На данный момент свое участие подтвердили спортсмены из Свердловской области.

Победителей и призеров определят в личном и командном зачетах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# велосипедный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 25.06.2025Ишим примет региональные и окружные соревнования по велосипедному спорту
10:46 25.06.2025 Тюменские спортсменки выступят на первенстве Европы по дзюдо
09:51 25.06.2025Спортивные баталии развернутся на пруду Южном в Тюмени
08:43 25.06.2025Областное первенство среди всадников на пони пройдет на тюменском ипподроме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора