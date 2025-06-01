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Тему психологической помощи ветеранам СВО обсудят на форуме "Патриоты Урала"

Общество, 19:29 25 июня 2025

пресс-служба полномочного представителя президента в УФО (архив) | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в УФО (архив)

Темы психологической и психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации и их близким, военной журналистики и патриотического воспитания молодёжи обсудят на форуме волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала". Мероприятие стартует 27 июня в Екатеринбурге, написал в своем Telegram-канале полпред президента в УФО Артем Жога.

"На мой взгляд, это самые сложные и важные темы, которые требуют максимального внимания. Для их обсуждения мы пригласили людей, которым действительно есть, что сказать. В их числе три Героя России – Олег Касков, Сергей Воронин и мой хороший друг, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный", - сообщил полпред.

В числе участников обсуждения он также назвал главу департамента психологической работы Минобороны России Валентину Барабанщикову, атамана Всероссийского казачьего войска Виталия Кузнецова, руководителя дирекции документального вещания RT Екатерину Яковлеву, экспертов Мастерской новых медиа.

"Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими. Призываю всех настроиться на честный, открытый разговор и конструктивное обсуждение. Наша задача – не красивые слова, а конкретные решения, которые послужат на благо бойцов СВО и России", - добавил Артем Жога.

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# Артем Жога , Екатеринбург , форум

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