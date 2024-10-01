  • 22 октября 202422.10.2024вторник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

В обсуждении нового закона о местном самоуправлении участвуют представители Тюменской области

Политика, 21:27 21 октября 2024

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления | Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

В обсуждении нового законопроекта о местном самоуправлении участвуют представители 89 регионов России. Среди них — глава Тюменского района Ольга Зимина и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"В формате трех круглых столов обсудили предложения, дискутировали, подкрепляли свои инициативы практикой. Важно, что будет учтено мнение представителей органов местного самоуправления, а значит, он не будет оторван от жизни, отразит важнейшие тенденции развития территорий", — отметила Ольга Зимина.

Обсуждение организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Со всех территорий России собрано более 800 предложений и поправок, сообщает инфоцентр правительства региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# местное самоуправление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:27 21.10.2024В обсуждении нового закона о местном самоуправлении участвуют представители Тюменской области
14:15 21.10.2024Иван Романчук отчитался о работе в Тюменской городской думе
09:07 21.10.2024О своей работе рассказал городской депутат Алексей Рагозин
15:57 18.10.2024Полпред Артём Жога вручил награды жителям Тюменской области