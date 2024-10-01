В обсуждении нового закона о местном самоуправлении участвуют представители Тюменской области

| Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления | Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

В обсуждении нового законопроекта о местном самоуправлении участвуют представители 89 регионов России. Среди них — глава Тюменского района Ольга Зимина и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"В формате трех круглых столов обсудили предложения, дискутировали, подкрепляли свои инициативы практикой. Важно, что будет учтено мнение представителей органов местного самоуправления, а значит, он не будет оторван от жизни, отразит важнейшие тенденции развития территорий", — отметила Ольга Зимина.

Обсуждение организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Со всех территорий России собрано более 800 предложений и поправок, сообщает инфоцентр правительства региона.