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69 тюменок реализовали свои бизнес-идеи при поддержке службы занятости

Общество, 12:03 22 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

69 жительниц Тюменской области получили финансовую помощь и реализовали свои бизнес-идеи благодаря поддержке службы занятости населения в 2024 году.

Популярными направлениями бизнеса стали сфера услуг и торговля. Из 69 женщин 54 выбрали форму самозанятости, 13 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 2 зарегистрировали юридические лица, сообщает информационный центр правительства региона.

Программа охватывает все этапы создания и развития бизнеса: детальное консультирование по вопросам развития предпринимательской деятельности; разработку бизнес-плана; помощь в оформлении документов; предоставление финансовой поддержки; обучение и переподготовку.

Для получения помощи и участия в программе необходимо подать заявление на портале "Работа России". Также можно обратиться в любое отделение Кадрового центра "Работа России".

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# бизнес , служба занятости

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