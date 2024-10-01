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В Тюменской области спрос на дорожных строителей за год вырос на 20 %

Экономика, 10:35 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 20 % вырос спрос на дорожных строителей в Тюменской области за год. Регион вошел в десятку субъектов России с наибольшей потребностью в таких специалистах, подсчитали аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

"Рост спроса на специалистов дорожного хозяйства во многом связан с активной реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы. При этом важно понимать, что специалисты, в которых наиболее остро нуждается отрасль, относятся к числу крайне дефицитных. Например, на одну вакансию машиниста приходится 2,1 резюме - при норме не ниже четырех. Конкуренция за людей уже привела к росту предлагаемых зарплат. Работодателям также необходимо инвестировать в комфортные условия труда, а также в производительность и эффективность", –прокомментировала тенденцию главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Диапазон предлагаемых в отрасли заработных плат составляет в области от 103,4 тыс. до 183,9 тыс. рублей. Для сравнения в целом по России - от 91,9 тыс. до 178 тыс. рублей. 46 % вакансий в этом секторе экономики предполагают вахтовую занятость, зачастую речь идет о работе за пределами населенных пунктов.

В отрасли дорожного строительства наиболее востребованы машинисты - 9,3 % вакансий, водители - 8,8 %, разнорабочие - 7,8 %, инженеры производственно-технического отдела – 6 % и прорабы – 5 %.

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# вакансии , дорожное строительство , рынок труда

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