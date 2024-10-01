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В Тюмени нарушителей правил парковки будут выявлять с помощью нейросети

Общество, 18:34 23 октября 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Использовать нейросеть для распознавания нарушений Правил благоустройства и правил парковки в Тюмени – такая задача поставлена на 2025 год.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Мы отмечаем эффективность работы по включению всех подрядных организаций в единую электронную систему. Сейчас работаем над внедрением в систему управляющих компаний города”, – написал глава Тюмени.

Отметим, Максим Афанасьев принял участие в сессии "Умный город", прошедшей в рамках форума "Инфотех-2024", где обсудили лучшие практики применения искусственного интеллекта в цифровой трансформации и развитии муниципальных образований.

В дни деловой части форума – 23 и 24 октября – в здании технопарка традиционно проходит выставка, где представлены перспективные разработки и методы их внедрения в ключевые секторы экономики.

“Стенд, где мы показываем наши проекты, пользуется популярностью у посетителей. Жителей особенно заинтересовал "Электронный имущественный комплекс", который включает оцифрованные городские территории и объекты благоустройства, находящиеся в зоне ответственности муниципалитета и управляющих организаций”, – заключил глава города.

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# ИНФОТЕХ , Максим Афанасьев

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