Глиняные игрушки из разных регионов России представлены в тюменском музее

| Фото: vk.com/tmpo72 | Фото: vk.com/tmpo72

Выставка керамических работ российских мастеров "Огонь, вода и кусочек глины" открыта в пространстве "Цех" музейного комплекса им. И. Я. Словцова. В нее вошли глиняные игрушки из разных уголков страны, сообщает музей.

В экспозиции имеются красочные фигуры из с. Абашева Пензенской области, дер. Дымково Кировской области, дер. Филимоново Тульской области. Также есть работы мастеров Костромской, Курской, Владимирской, Рязанской и Архангельской областей.

Тюменскую область представляет Валерий Мельников.

Для гостей пространства "Цех" устроена интерактивная зона, в которой они могут повторить элементы росписи известных глиняных игрушек.

Выставка "Огонь, вода и кусочек глины" работает до 15 февраля 2025 г.

Возрастное ограничение: 6+.