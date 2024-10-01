"Тобольск настоящий" стал победителем престижной международной премии

| Фото: ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: ООО «ЗапСибНефтехим»

Программа развития Тобольска "Тобольск настоящий" стала победителем регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2024. Повышение качества жизни в городе — один из основных результатов программ городского развития. За время ее реализации в Тобольске введено в эксплуатацию более 50 объектов социальной и городской инфраструктуры, включая аэропорт, спортивные центры, образовательные учреждения. Фасады 12 многоквартирных домов прошли капитальный ремонт, а на 11 объектах сейчас проводятся строительно-монтажные работы.

Успешное развитие Тобольска также отмечают эксперты: с 2020 года Тобольск ежегодно входит в первую десятку рейтинга Минстроя "Индекс городской среды" в категории "средние города". За три года город поднялся в рейтинге с 65 до восьмого места, а в этом году занял шестое место.

"В 2023 году в Тобольске был открыт Центр спортивной гимнастики. В рамках программы развития Тобольска мы активно занимаемся реставрацией памятников культурного наследия, привлекаем в наш город туристов. Мастер-план туристического каркаса, разработанный в рамках программы "Тобольск настоящий", обеспечил приток пяти миллиардов рублей дополнительных инвестиций. Все эти мероприятия способствуют развитию городской среды, повышению качества жизни населения и дают начало более крупным проектам", — рассказал глава города Тобольска Петр Вагин.

Программа "Тобольск настоящий" стала продолжением "Тобольска 2020" и реализуется СИБУРом совместно c правительством Тюменской области и администрацией города. Ее цель — комплексное развитие Тобольска: инфраструктурное, социокультурное, туристическое.

Помимо улучшения городского пространства, программа оказала положительное влияние на социальную среду Тобольска. Развивается предпринимательство, формируются сообщества активных и неравнодушных граждан, заметно уменьшается отток населения. На сегодняшний день число молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с городом, увеличилось на 10%.

"Сегодня в Тобольске активно развивается волонтерство — жителям города все больше хочется участвовать в его улучшении. У молодежи стало больше возможностей добиваться высот в образовании, творчестве и спорте, не покидая родной город. В городе есть все условия для интересного досуга и занятий физической культурой. В частности, Тобольск получил престижную всероссийскую премию Sports Facilities в номинации "Лучший спортивный город". Жизнь людей становится комфортнее и многограннее, а город — привлекательнее и для туристов, и для тех, кто здесь родился и вырос", — рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.