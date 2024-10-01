Тюменцы проехали на самокатах почти 5 млн километров за сезон

Тюменцы проехали на самокатах почти 5 млн км по данным сервиса Whoosh, который убрал самокаты с улиц города, - так завершился сезон кикшеринга.

"Доля транспортных поездок в этом сезоне составила рекордные 87 процентов. Это означает, что почти 9 из 10 поездок на самокатах Whoosh в Тюмени совершается не для досуга и прогулки, а по делам, чаще всего от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров", - отмечено в сообщении компании.

Самые популярные маршруты для поездок на самокатах проходят по улицам Республики, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова.

Сервис продолжил работу по контролю соблюдения правил. Нарушения фиксируются командами Whoosh, информация также поступает от ГАИ и города и через общедоступный Телеграм-бот Самокаты. За сезон оштрафовали и заблокировали более 6,5 тыс. нарушителей.

При этом более 99 % всех поездок на самокатах Whoosh в Тюмени совершается без нарушения правил.