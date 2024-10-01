В Тюменской области активно восстанавливают леса

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по лесовосстановлению активно проводят в Тюменской области. О них рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

В регионе с 2019 года реализуется региональный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Его основным показателем является соотношение площадей, на которых провели лесовосстановительные работы, к площадям, где насаждения погибли от огня, пояснил Леонид Остроумов.

В регионе с 2020 года показатель лесовосстановления — больше 100 %. По итогам 2023 года площадей восстановили больше на 35 %.

"В 2024 году, по текущей оперативной информации, мы уже приближаемся к 100 процентам. По итогам года при восстановлении более девяти тысяч гектаров леса этот показатель должен быть на уровне более 140 %", – сказал Леонид Остроумов.

В восполнении лесных ресурсов помогают жители области. Они присоединяются к акциям по посадке деревьев. Так, в 2024 году в Тюменской области состоялись международная акция "Сад памяти", акция по высадке 80 тыс. сосен к юбилею Тюменской области, Всероссийская акция "Сохраним лес".

Инна Пахомова