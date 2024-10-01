Студентка из Тюмени примет участие в федеральном проекте "Универвидение"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка из Тюмени примет участие в XIII Национальном проекте "Универвидение". Обладательница гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" и спецприза "Принцесса битбокса" Российской студвесны Анастасия Бобровка успешно прошла отборочный этап.

"В этом году я с радостью буду представлять Тюменскую область и Институт культуры. Конечно, немного волнительно, но в то же время с нетерпением хочется поделиться своим творчеством! За проектом следят и участвуют в нем огромное количество творческих людей — талантливых вокалистов, педагогов и музыкантов. Поэтому я с предвкушением буду ждать этой поездки! Рада поделиться чем-то новым и необычным. Безумно хочется найти единомышленников, с которыми я бы могла разговаривать на языке лайвлупинга", — поделилась Анастасия Бобровка.

Теперь она поедет в Казань, где ей предстоит борьба за звание лучшего голоса студенчества среди 75 артистов из 39 регионов России. На конкурсе Анастасия исполнит ненецкую народную песню "Сихиртя не ню" и композицию Егора Сесарева "С тобой" в жанре "лайвлупинг". Это направление подразумевает создание музыки прямо на глазах у зрителей при помощи записи и воспроизведения закольцованных музыкальных фрагментов. Кроме того, в своих номерах Анастасия планирует использовать битбокс.

Финальное шоу пройдет 15 ноября. Победитель проекта получит право участия в XXXIII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2025 году, пишет "КП - Тюмень".

Финал конкурса можно будет увидеть в прямом эфире в официальной группе.

Напомним, в 2022 году победительницей проекта "Универвидение" стала студентка Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова. Она выступала с авторской песней КПЗК.