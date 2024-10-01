В Аромашевском районе завершают ремонтировать мост к деревне
Общество, 11:25 26 октября 2024
| Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов
Дорожные строители завершают ремонт моста в деревне Николаевке Аромашевского района. На объекте они уложили асфальт, установили барьерные ограждения, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.
Остался завершающий этап – выполнить работы по водоотведению. Далее подрядная организация разберет временный объезд и установит опоры освещения.
| Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов