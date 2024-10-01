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В Аромашевском районе завершают ремонтировать мост к деревне

Общество, 11:25 26 октября 2024

глава Аромашевского района Игорь Власов | Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов

Дорожные строители завершают ремонт моста в деревне Николаевке Аромашевского района. На объекте они уложили асфальт, установили барьерные ограждения, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

Остался завершающий этап – выполнить работы по водоотведению. Далее подрядная организация разберет временный объезд и установит опоры освещения.

глава Аромашевского района Игорь Власов | Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов

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# Аромашевский район , ремонт моста

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