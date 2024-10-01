О важности световозвращателей напоминают тюменские автоинспекторы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительские мероприятия в школах проведут сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Они напомнят о необходимости применения световозвращающих элементов.

"Практически в 80% ДТП с участием детей-пешеходов светововзвращающие элементы у них отсутствовали, это показал мониторинг детской аварийности в регионе. Мы понимаем, что родители недооценивают важность применения СВЭ для детей, поэтому будем выступать на родительских собраниях, проводить детские флешмобы для популяризации световозвращателей", — отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Световой день уменьшился, теперь дети первой смены идут в школу в сумерках, а дети второй смены возвращаются из образовательных учреждений домой в темное время суток. Госавтоинспекция призывает взрослых оснастить одежду и ранцы школьников световозвращателями. Это поможет юным пешеходам стать заметнее для водителей.