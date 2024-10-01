Тюменские студенты могут подать заявку на стипендию Потанина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского госуниверситета очной магистратуры могут подать заявку на стипендию Владимира Потанина. Конкурс состоит из двух этапов: заполнение заявки и онлайн-формата. Подать заявку можно до 18 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

По итогам определят 750 победителей, которым до окончания учебы в магистратуре будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 25 тыс. рублей. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Напомним, именную стипендию Владимира Потанина в 2023/24 уч. году выиграли 12 студентов магистратуры ТюмГУ.