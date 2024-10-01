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В ТюмГУ выберут преподавателя года

Общество, 08:56 29 октября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Преподаватели ТюмГУ могут подать заявку на конкурс педагогического мастерства преподавателей высшей школы "Doctrina Magistrorum" до 10 ноября включительно. К участию приглашают сотрудников, работающих по основному месту работы на должностях профессорско-преподавательского, преподавательского, тренерско-преподавательского состава, имеющие стаж работы в ТюмГУ не менее одного года, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс пройдет по пяти категориям должностей: заведующий кафедрой года/ декан; профессор; доцент; старший преподаватель/ преподаватель/ тренер-преподаватель по спорту; ассистент.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в декабре. Более подробную информацию можно узнать по тел.: 59-74-00, доб. 12136 или по ссылке.

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# преподаватели ТюмГУ , ТюмГУ

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