В Тюмени пьяный водитель вёз девушку, прятавшую наркотик в нижнем белье
Происшествия, 16:15 28 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменку, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, задержали сотрудники полка ДПС на ул. Губернской в Тюмени ночью 28 октября.
У водителя автомобиля Nissan были явные признаки алкогольного опьянения. При составлении протокола полицейские обратили внимание, что пассажирка иномарки нервничает.
Девушка 2001 года рождения призналась, что спрятала запрещённое вещество в нижнем белье. В отделе полиции у неё изъяли комок пластилина, в котором хранился пакетик с МДМА массой 0,96 гр.
Возбуждено уголовное дело. За пьяную езду водитель иномарки будет привлечен к административной ответственности.