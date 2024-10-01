В Тюмени пьяный водитель вёз девушку, прятавшую наркотик в нижнем белье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменку, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, задержали сотрудники полка ДПС на ул. Губернской в Тюмени ночью 28 октября.

У водителя автомобиля Nissan были явные признаки алкогольного опьянения. При составлении протокола полицейские обратили внимание, что пассажирка иномарки нервничает.

Девушка 2001 года рождения призналась, что спрятала запрещённое вещество в нижнем белье. В отделе полиции у неё изъяли комок пластилина, в котором хранился пакетик с МДМА массой 0,96 гр.

Возбуждено уголовное дело. За пьяную езду водитель иномарки будет привлечен к административной ответственности.