Женщина и ребёнок пострадали в аварии с тягачом под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Автомобиль ВАЗ 2112 и грузовой тягач столкнулись на 4 км автодороги Тюмень- Боровский-Богандинский 28 октября.

По предварительным данным, водитель ВАЗ при перестроении допустил столкновение с тягачом, от удара машину отбросило на ВАЗ 2115, стоявший на обочине.

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

ДТП произошло в месте проведения дорожных работ, здесь строят тротуар и устанавливают ограждение, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В автомобиле ВАЗ 2112 ехал четырёхлетний мальчик. В ДТП ранены ребёнок и его 30-летняя мама, пассажирка автомобиля. Ребёнок перевозился в детском автокресле. Обстоятельства аварии выясняются.