Аквачаша и гидромассаж: 100 занятий провели для детей с ОВЗ в Тюмени

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Более 100 занятий для 20 детей с ограниченными возможностями здоровья провели в центре реабилитации "Институт уникальных детей" в Тюмени. Все занятия индивидуальные, их проводят аквареабилитологи и нейропсихологи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель проекта центра реабилитации "Институт уникальных детей" Мария Белоус.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Она напомнила, что благодаря победе проекта "Сенсорная интеграция "На суше и в воде" в конкурсе на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году в центр закупили дорогостоящее специализированное оборудование для сенсорной комнаты.

Аквареабилитация проходит в специально оборудованной аквачаше, а в дополнение к водным урокам специалисты делают малышам гидромассаж с помощью душа Алексеева – российского аналога душа Шарко.

Мария Белоус рассказала, что программа направлена на комплексную помощь детям от трех до 10 лет с инвалидностью и ОВЗ: аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, ментальными расстройствами.

"Дополнительную социальную поддержку и коррекционную помощь семьям, имеющим особенных детей, оказываем абсолютно бесплатно", - подчеркнула руководитель программы.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

По словам мамы одного из участников проекта Марии Сиваченко, ее сын Георгий занимается в центре с удовольствием, для него каждый поход туда – целое событие.

"Педагоги оказывают всестороннюю поддержку, прием теплый, обстановка располагает к общению. Такие проекты необходимы, они помогают нашим детям сконцентрироваться, раскрыть имеющийся потенциал и научиться чему-то новому", - подчеркнула женщина.

Руководитель проекта пояснила, что сенсорная интеграция – это метод, направленный на работу с телом ребенка в специально оборудованном помещении и в воде. Ребята вместе с инструктором выполняют подобранные специалистами упражнения на зрительно-моторную координацию, ориентацию тела в пространстве, тактильную чувствительность.

Напомним, проект реализуют в три этапа в течение трех месяцев на средства гранта в размере 999 тыс. 935 рублей.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Инна Кондрашкина