  • 30 октября 202430.10.2024среда
  • USD97,3261
    EUR105,4375
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Китай заинтересован в развитии совместных проектов с Тюменской областью в сфере промышленности

Общество, 14:04 30 октября 2024

Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев | Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев

Китайская Народная Республика заинтересована в развитии совместных проектов с Тюменской областью в сфере промышленности, научных исследованиях и образовании. Уже есть конкретные предложения по сотрудничеству с тюменскими предприятиями.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня в ходе визита делегации в Дунъин проходят встречи на заводах и предприятиях провинции Шаньдун. У нас с ней немало общего. Как и в большой Тюменской области здесь в 60-х годах прошлого века нашли нефть и постепенно этот регион стал центром нефтяной промышленности Китайской Народной Республики. В последнее десятилетие особенное развитие получила отрасль нефтесервиса и инновации в нефтегазовой сфере", - добавил он.

﻿

29 октября тюменцы участвовали в торгово-экономической конференции в городе Дунъин. Темой встречи стала взаимная интеграция и сотрудничество, совместные консультации.

Напомним, в состав делегации региона вошли представители Инвестиционного агентства, департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты, Нефтегазового кластера, Тюменского индустриального университета, бизнес-сообщества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство , Китай , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 30.10.2024Тобольские пятиклассники приняли присягу кадетов МЧС
14:59 30.10.2024Светлана Иванова приняла участие в открытии форума "Культурный бренд: личность, учреждение, событие"
14:48 30.10.2024Роспотребнадзор: "незамерзайка" должна быть безопасной для водителя и пассажиров
14:26 30.10.2024Социальный проект "Правда" объединил силы со штабом общественной поддержки