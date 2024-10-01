Китай заинтересован в развитии совместных проектов с Тюменской областью в сфере промышленности

| Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев | Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев

Китайская Народная Республика заинтересована в развитии совместных проектов с Тюменской областью в сфере промышленности, научных исследованиях и образовании. Уже есть конкретные предложения по сотрудничеству с тюменскими предприятиями.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня в ходе визита делегации в Дунъин проходят встречи на заводах и предприятиях провинции Шаньдун. У нас с ней немало общего. Как и в большой Тюменской области здесь в 60-х годах прошлого века нашли нефть и постепенно этот регион стал центром нефтяной промышленности Китайской Народной Республики. В последнее десятилетие особенное развитие получила отрасль нефтесервиса и инновации в нефтегазовой сфере", - добавил он.

29 октября тюменцы участвовали в торгово-экономической конференции в городе Дунъин. Темой встречи стала взаимная интеграция и сотрудничество, совместные консультации.

Напомним, в состав делегации региона вошли представители Инвестиционного агентства, департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты, Нефтегазового кластера, Тюменского индустриального университета, бизнес-сообщества.