430 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С начала 2024 года* билайн в Тюменской области с помощью системы защиты клиентов "Моя безопасность" отразил более 1 050 000 мошеннических звонков. В том числе около 430 тысяч вызовов были адресованы жителям региона старше 60 лет.

В 60 % случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были осуществлены эти звонки, - 43 года). Женщинам звонки от мошенников поступали реже (средний возраст женщин - 44 года).

Также по данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Тюменской области длилась порядка 5 минут и за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента 136 раз. Благодаря антифрод-платформе оператора, эти попытки дозвона оказались безуспешными.

билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис "Моя безопасность". Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных злоумышленников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.

"Каждый звонок от злоумышленника или спамера вызывает у нас беспокойство за близких или за сохранность личной информации. Однако можно избежать таких переживаний, если на экране смартфона вместе с номером входящего вызова будет появляться предупреждение о возможной мошеннической деятельности или спам-обзвонах. Поэтому мы советуем нашим клиентам активировать сервис "Моя безопасность" не только на своём смартфоне, но и на телефонах своих родных и, особенно, пожилых родственников. Это легко сделать в приложении "билайн", займет всего не более минуты", - комментирует Андрей Тихонов, директор Тюменского отделения билайна.

* по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за январь-сентябрь 2024 года.

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