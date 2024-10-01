В Тюменской области на 30 % увеличилось посещение сельских ФАПов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 200 тыс. пациентов приняли сельские ФАПы и амбулатории, которые реконструировали, построили за девять месяцев 2024 г. Рост составил 30 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"В 2024 году мы уже ввели в строй 14 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Пять запустим до конца года. Также в планах открыть еще одну врачебную амбулаторию. Все ФАПы оснащаем необходимым оборудованием, создаем там комфортные условия для пациентов и медиков", - подчеркнул глава региона.

Все объекты появляются в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".