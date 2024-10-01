  • 30 октября 202430.10.2024среда
  • USD97,3261
    EUR105,4375
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области на 30 % увеличилось посещение сельских ФАПов

Губернатор, 13:53 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 200 тыс. пациентов приняли сельские ФАПы и амбулатории, которые реконструировали, построили за девять месяцев 2024 г. Рост составил 30 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"В 2024 году мы уже ввели в строй 14 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Пять запустим до конца года. Также в планах открыть еще одну врачебную амбулаторию. Все ФАПы оснащаем необходимым оборудованием, создаем там комфортные условия для пациентов и медиков", - подчеркнул глава региона.

Все объекты появляются в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 30.10.2024В Тюменской области на 30 % увеличилось посещение сельских ФАПов
10:24 30.10.2024В Тюменской области на 7,3 % снизилось число преступлений за девять месяцев 2024 года
09:40 30.10.2024Александр Моор напомнил о важности сохранения исторической правды о репрессированных тюменцах
18:07 29.10.2024Александр Моор обсудил с замгендиректора ВГТРК вопросы взаимодействия