В Тюменской области запустили конкурсно-образовательную программу "В молодёжке по любви"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурсно-образовательную программу "В молодёжке по любви" запустили в Тюменской области. Тюменцы смогут развить надпрофессиональные компетенции, освоить новые технологии в работе, а также проявить способности в рамках конкурса, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Участвовать могут сотрудники исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, их подведомственных учреждений, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, региональных отделений всероссийского молодёжного объединения, а также некоммерческих и коммерческих организаций. Допускаются работники от 18 лет, реализующие в рамках своей деятельности мероприятия, проекты и программы для молодёжи в Тюмени или других муниципальных образованиях юга Тюменской области.

Заявить свою кандидатуру можно на одно из трёх индивидуальных направлений: "Управление молодёжной политикой"; "Механизмы работы с молодёжью"; "Практики по работе с молодёжью". Кроме этого, есть командное направление — "Команда молодёжной политики".

С 11 до 24 ноября пройдёт заочный этап, в котором специалисты опишут свои инструменты работы с молодежью, пройдут обучающий трек, а также примут участие в онлайн-интервью. Очный этап конкурса запланирован с 9 по 15 декабря. В эти дни будет организована информационно-просветительская программа и серия деловых игр. По итогам мероприятия определят трех лучших в каждом направлении программы.

"Сотрудники сферы молодёжной политики — большое профессиональное сообщество, стать частью которого они решили по любви. Ежедневно они формируют и развивают компетенции молодых людей, помогают им справляться с существующими трудностями и продюсируют их инициативы. Благодаря конкурсно-образовательной программе это сообщество может стать ещё сильнее: освоить новые технологии работы, обменяться практиками и зарядиться ещё большей любовью к своему делу", — рассказала начальник отдела молодёжных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Юлия Халитова.

Финалистами программы станут 50 деятелей сферы, среди которых будут выбраны её лучшие работники.