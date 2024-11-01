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26 юных тюменцев получили первые паспорта

Общество, 16:56 01 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

26 юных горожан, отличившихся в спорте, учебе, творчестве, получили паспорт гражданина Российской Федерации на торжественной церемонии в большом зале администрации Тюмени 1 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

После вручения паспортов благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской Федерации "За значительный вклад в развитие культуры и искусства Российской Федерации" отметили участников заслуженного коллектива Российской Федерации "Икар" Елена Большакову и Данила Плотникова.

Финальной частью церемонии стало награждение победителей конкурса детских рисунков "Украсим мир дружбой". Ими стали 15 воспитанников детских садов и школ города.

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# Максим Афанасьев , паспорт

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